Güzelçamlı'da inşaattan düşen sıva ustası hayatını kaybetti

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da çalıştığı inşaatın beşinci katından düşen bir sıva ustası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı'da bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan 41 yaşındaki Mehmet Küpçü, 5. Katta sıva işi yaparken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek düştü. Çalışma arkadaşlarının yardımına koştuğu Mehmet Küpçü, olay yerine gelen 112 acil servisi tarafından ambülansla Söke Devlet Hastanesi'ne götürülmesine rağmen kurtarılamadı.