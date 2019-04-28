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Güzelçamlı'da jandarmadan kaçak içki operasyonu

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 110 adet kaçak içki yakalandı.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 110 adet kaçak içki yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı'da ikamet eden bir kişinin evinde kaçak ve bahdrolsüz içki bulundurduğu yolunda ihbar alan jandarma ekipleri, Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile söz konusu kişinin evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 24 adet 70 cl, 13 adet 100 cl rakı, 10 adet 70 cl votka, arabasında yapılan aramada ise 63 adet 70 cl kaçak rakı olmak üzere toplam 110 adet kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, ev sahibi şüpheli de gözaltına alındı.

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