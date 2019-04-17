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Güzelçamlı'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturu madde ile ruhsatsız bir silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağıl Güzelçamlı'da önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, gece yarısı 01.00 sıralarında şüpheli iki kişiyi durdurarak, kimlik kontrolünde bulundu. Kimlik kontrolü sırasında durdurulan kişilerden birinin uyuşturucu madde kullanımında kullanılan ve bong olarak tabir edilen malzemeyi eli ile çalılıkların arasına attı. Jandarma ekiplerinin bunu fark etmesinin ardından şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir kişinin montunun cebinde kağıda sarılı vaziyette 10 gram kubar esrar ve 10 gram kristal uyuşturucu madde ile diğer kişinin montunun arka tarafında sonradan yapılmış gizli bölme içerisinde 9.mm çapında, marka ve seri numarası kazınmış bir silah ile bu silaha ait mermiler ele geçirildi.


Şahısların yapılan kimlik sorgulamasında ise bir şüphelinin yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde uyuşturucu kullandıkları da tespit edilen şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.

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