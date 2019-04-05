Güzelçamlı'da sahile iki caretta caretta ölüsü vurdu

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı sahilinde kıyıya vuran caretta caretta cinsi iki deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi Jandarma Sosyal Tesisleri ile Yıldızevler sitelerinde yaşayan plajlarına iki caretta caretta'nın çansız yattığını görünce bu konudaki çalışmalarıyla tanınan Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD)'ne haber verdi. Güzelçamlı'ya gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptıkları inceleme sonucunda caretta caretta türü iki iribaş deniz kaplumbağasının parçalanarak öldüğünü açıkladı.Sürücü, "Muhtemelen bir tekne kazası yaşandığını düşünüyoruz. Doku örnekleri alınarak DNA araştırmaları için ADÜ Biyoloji bölümüne, Carettaların her ikisi mikroplastik araştırması yapılması için Dalyan'da bulunan DEKAMER'e gönderilecek. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte denizde tekne, jet ski gibi araç trafiği çoğalacaktır. Bu tür canlılar nefes almak için zaman zaman su yüzeyine çıkmak zorundadır. Kazaların çoğu da böyle durumlarda meydana geliyor. Denizde bu tür araçları kullanan kişilerin dikkatli olmaları, bu canlıların çarpılmalarını önleyebilir “ dedi.