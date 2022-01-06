Güzelçamli'da STK'lara belediye projeleri hakkında bilgi verildi

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ile Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol, Güzelçamlı Avcılar ve Atıcılar Kulübü ile Güzelçamlı Atatürkçü Düşünce Derneği'ni (ADD) ziyaret etti. Kulüp ve dernek üyelerinin sorunlarını dinleyen belediye yöneticileri bölgede yaşama geçirdikleri ve planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

Kuşadası Belediyesi yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek kentte yaşama geçirilecek projelerle ilgili fikir alışverişi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ile Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol, ilk olarak Güzelçamlı Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyeleriyle bir araya gelerek kulüp başkanı Okan Fakçı ile görüştü. Güzelçamlı Mahallesi'ndeki avlak alanlar hakkında Fakçı'dan bilgi alan Başkan Yardımcısı Çengel ve Meclis Üyesi Şenol, kulübün ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçeceklerini belirtti. Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol, ardından Güzelçamlı Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret etti. Denek Başkanı Dr. Sait Güngör Elgin ve dernek üyelerinin karşıladığı Kuşadası Belediyesi yöneticileri, ressam ve şair Taliha Değer'in yeni çıkardığı ‘Aura Işıkları' isimli şiir kitabının tanıtımına da katıldı.

Misafirperverliklerinden dolayı Güzelçamlı Avcılar ve Atıcılar Kulübü ile Güzelçamlı Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerine teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, “Güzelçamlı Mahallesi, Belediye Başkanımız Ömer Günel'in çok önemsediği bir bölge. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde bölgeye olan yatırımlarımız devam edecek. Bu sayede Güzelçamlı yeniden yapılanacak” diye konuştu.