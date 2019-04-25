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Güzelçamlı'da temizlik seferberliği

Kuşadası’nın doğal güzellikleriyle ünlü beldesi Güzelçamlı’da temizlik seferberliği gerçekleştirildi.

Kuşadası'nın doğal güzellikleriyle ünlü beldesi Güzelçamlı'da temizlik seferberliği gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesi'nin, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü koordineli çalışmalar doğrultusunda Güzelçamlı Mahallesi'nde baştan sona detaylı temizlik çalışması yapıldı.


Güzelçamlı Mahalle Muhtarı Remzi Atıcı, Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen detaylı temizlik çalışmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışmalardan dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

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