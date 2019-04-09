Güzelçamlı'da yapılması planlanan yat limanının ÇED raporu açıklandı

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan yat limanı için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) raporu açıklandı. .

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının çevredeki yaşayanlarla da görüşecek hazırladığı raporda, yat limanı yapılması için olumlu görüş belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı'da yat limanı, feribot yanaşma iskelesi yapmayı planlayıp, balıkçı barınağının kapasitesini artırmayı hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi ÇED raporu için başvuruda bulunmuştu. Yat Limanı yapılmasının önünde en büyük engel olarak görülen ÇED raporu yapılan araştırmanın ardından olumlu çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ÇED raporunun açıklaması şöyle: “ Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Güzeçamlı Yat Limanı, Feribot Yanaşma Yerleri Yapımı ile Balıkçı Barınağı Kapasite Artırımı Projesi ÇED Raporu projesiyle ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED yönetmenliğinin 14. Maddesi gereğinde komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak, Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu “ kararı verilmiş olup, Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu projeye ait nihai ÇED raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 Çevre Kanunu'na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur “

-PROJE HAZIR, 1 YILDA TAMAMLANACAK

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesine yapılacak olan yat limanı, balıkçı barınağı ve feribot yanaşma yerleri için 75 milyon lira bütçe ayırdı. 1 Yılda Tamamlanacak

Projenin gerçekleştirileceği alanda, 100 tekne kapasiteli balıkçı barınağı bulunurken projeye göre barınağın kapasitesi 200 tekneye çıkarılacak. İnşa edilecek olan yat limanı ve feribot yanaşma yerlerini dalga etkisinden korumak için ana dalgakıran inşa edilecek. Yat limanı, yüzer iskeleler ve buna bağlı parmak iskelelerden oluşacak. Proje kapsamında, yat limanının kara kesimine idari ve sosyal binalar inşa edilecek. Ana dalgakıran üzerinde, 1000 GRT'luk feribotlarla, 60 metre ve 90 metre, 3000 GRT'luk feribotların yanaşabileceği 125 metre olmak üzere toplam 3 feribot yanaşma yerlerinin inşa edilmesi planlanıyor. ÇED raporu sürecinin ardından inşaatına başlanacak olan proje bir yılda tamamlanacak.

-DOLGU ALANININ YARISI YAT LİMANI OLACAK

Edinilen bilgilere göre, projenin kullanım alanı deniz olacak olup, karada kullanım alanı bulunmuyor. 35 bin 937 metrekare ile dolgu alanının yüzde 51,28'ini yat limanı, 17.884 metrekare ile yüzde 25,51'ini balıkçı barınağı ve 16.266 metrekare ile yüzde 23,21'ini ise feribot yanaşma yerleri oluşturuyor. Dalgakıranlar dahil toplam dolgu alanı 60.000 metrekare, liman içinde deniz alanı ise 86.000 metrekare olacak. Yat limanı denize doğru 22.700 metrekare dolgu alan üzerinde inşa edilecek. Ana dalgakıran üzerinde inşa edilecek olan feribot rıhtımları için yapılacak toplam dolgu alanı 10.828 metrekare olacak. Limana gelen deniz araçları için derinliğin 4 metre olması gerektiği için gerekli tarama işlemleri gerçekleştirilecek.