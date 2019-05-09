Güzelçamlı'da yat limanı projesine ait ÇED raporunun iptali için dava açıldı

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da yapılması planlanan yat limanı için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) raporunun iptali için dava açıldı.

Bilindiği gibi, geçen ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının hazırladığı raporda, Güzelçamlı'da yat limanı yapılması için olumlu görüş belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı'da yat limanı, feribot yanaşma iskelesi yapmayı planlayıp, balıkçı barınağının kapasitesini artırmayı hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi ÇED raporu için başvuruda bulunmuş, yat limanı yapılmasının önünde en büyük engel olarak görülen ÇED raporu yapılan araştırmanın ardından olumlu çıkmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ÇED raporunun açıklaması, “ Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Güzeçamlı Yat Limanı, Feribot Yanaşma Yerleri Yapımı ile Balıkçı Barınağı Kapasite Artırımı Projesi ÇED Raporu projesiyle ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED yönetmenliğinin 14. Maddesi gereğinde komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak, Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu “ kararı verilmiş olup, Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu projeye ait nihai ÇED raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 Çevre Kanunu'na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur “şeklinde kamuoyuna duyurulmuştu.

-ÇED Raporu'nun iptali için dava açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Aydın Çevre İl Müdürlüğü'nce 8 Nisan 2019'da ilan edilen Aydın ili, Kuşadası ilçesi “Güzelçamlı Yat limanı, Feribot Yanaşma Yerleri Yapımı ile Balıkçı Barınağı Kapasite Artırımı Projesi Çed Olumlu Kararı”nın iptal edilmesi ve yürütmesinin durdurulması kararı verilmesi istemiyle Aydın 2. İdare Mahkemesi'nde 7 Mayıs 2019 tarihinde İmar Hukuku uzmanı Av. Dr. Bülent Tokuçoğlu tarafından dava açıldı. ÇED raporunun iptali için idare mahkemesine dilekçe veren Av. Dr. Bülent Tokuçoğlu, Güzelçamlı'da yapılması planlanan yat limanı ve eklentilerin Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın hemen bitişiğinde olduğuna dikkati çekerek, “ Bakanlıkça verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali amacıyla 30 günlük dava açma süresi içerisinde itirazımızı yaptı. Gerçekleştirilmesi amaçlanan proje ile, 100 tekne kapasiteli barınağın 200 tekne kapasitesine çıkarılması, 60 m, 90 m, 125 m'lik 3 adet feribot yanaşma yeri ve 200 tekne kapasiteli yat limanı inşa edilmesi planlanmıştır. Yat limanı denize doğru 35.937,71 m2 dolgu alanı üzerinde inşa edilecektir. Bu alandaki dolgu hacmi 600.000 m3 'tür. Ana dalgakıran üzerinde inşa edilecek olan feribot rıhtımları için yapılacak toplam dolgu alanı 16.266,88 m2 olacaktır. Projede toplam dolgu alanı dalgakıranlar dahil 70.078,82 m2 olacaktır. Liman içinde deniz alanı 86.000 m2'dir. Projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 17.07.2008 tarih ve 1535 karar no'lu “ÇED Olumlu” Kararı verilmiş olup, ÇED Yönetmeliği Madde 14 (4) gereğince, yatırıma 7 yıl içerisinde başlanmaması sebebiyle, karar geçersiz sayılmıştır. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yatırım programına alınıp, Bakanlıktan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı çıkartılmış olan proje “Yap-İşlet-Devret” modeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilecektir. Davacılar dava konusu projeyle; projeden doğrudan etkilenen yurttaşlar olup, dava konusu yörede yaşayan yine projenin yaratacağı çevresel risklerden doğrudan etkilenecek kişilerdir “ dedi.

Yat limanı ve feribot yanaşma yeri yapılması planlanan alanın, Dilek Yarımadası Önemli Doğa Alanı sınırları içerisinde olduğunu kaydeden Av.Dr. Tokuçoğlu,” Alanda endemik ve dar yayılışlı birçok bitki türü bulunmaktadır. Yarımadanın tüm kıyıları dünyanın en nadir deniz memelilerinden biri olan Akdeniz foku (Monachus monachus) için önde gelen yaşam alanlarındandır. Önemli doğa alanı olarak belirlenen bir alanda, dip taraması, deniz dolgusu gibi alanın doğal yapısını tamamen değiştirecek faaliyetler gerçekleştirilecek ve projenin hayata geçmesiyle birlikte bölgede yoğun bir deniz trafiği yaşanacaktır. ÇED raporu hazırlanırken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınmamış, 1/100.000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümlerinde belirtilen zorunluluğa uyulmamıştır. Öyle ki; ÇED Raporu'nda fiili gerçeğe aykırı tespitler de vardır. Örneğin : “Projenin işletme aşamasında, limanda çalışan personel ve birimlerden bulunan kişilerden kaynaklanan evsel atık sular, Belediyeye ait kanalizasyona verilecektir” denilmiştir. Oysa projenin gerçekleştirileceği yerde Belediyeye ait hiçbir biçimde kanalizasyon tesisi yoktur. ÇED Olumlu Kararı, uyulması zorunlu ve üst ölçekli planın koruma hedeflerine, ulusal mevzuata ve taraf olunan uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı olup, iptali gerekir “ diye konuştu.

-PROJE HAZIR, 1 YILDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesine yapılacak olan yat limanı, balıkçı barınağı ve feribot yanaşma yerleri için 75 milyon lira bütçe ayırmıştı.

Projenin gerçekleştirileceği alanda, 100 tekne kapasiteli balıkçı barınağı bulunurken projeye göre barınağın kapasitesi 200 tekneye çıkarılacak. İnşa edilecek olan yat limanı ve feribot yanaşma yerlerini dalga etkisinden korumak için ana dalgakıran inşa edilecek. Yat limanı, yüzer iskeleler ve buna bağlı parmak iskelelerden oluşacak. Proje kapsamında, yat limanının kara kesimine idari ve sosyal binalar inşa edilecek. Ana dalgakıran üzerinde, 1000 GRT'luk feribotlarla, 60 metre ve 90 metre, 3000 GRT'luk feribotların yanaşabileceği 125 metre olmak üzere toplam 3 feribot yanaşma yerlerinin inşa edilmesi planlanıyor. ÇED raporu sürecinin ardından inşaatına başlanacak olan proje bir yılda tamamlanacak.

Edinilen bilgilere göre, projenin kullanım alanı deniz olacak olup, karada kullanım alanı bulunmuyor. 35 bin 937 metrekare ile dolgu alanının yüzde 51,28'ini yat limanı, 17.884 metrekare ile yüzde 25,51'ini balıkçı barınağı ve 16 bin 266 metrekare ile yüzde 23,21'ini ise feribot yanaşma yerleri oluşturuyor. Dalgakıranlar dahil toplam dolgu alanı 60 bin metrekare, liman içinde deniz alanı ise 86.000 metrekare olacak. Yat limanı denize doğru 22 bin 700 metrekare dolgu alan üzerinde inşa edilecek. Ana dalgakıran üzerinde inşa edilecek olan feribot rıhtımları için yapılacak toplam dolgu alanı 10 bin 828 metrekare olacak. Limana gelen deniz araçları için derinliğin 4 metre olması gerektiği için gerekli tarama işlemleri gerçekleştirilecek.