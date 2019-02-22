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Güzelçamlı'yı yasa boğan kaza

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da Nedret Poyraz isimli bir gencin inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da Nedret Poyraz isimli bir gencin inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı'nın sevilen gençlerinden 30 yaşındaki Nedret Poyraz, çalıştığı inşaattın 3. Katında dengesini kaybederek yere düştü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nedret Poyraz, hayatını kaybetti. Nedret Poyraz'ın genç yaşta ölümü Kuşadası ve Güzelçamlı'yı yasa boğdu. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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