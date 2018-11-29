Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Muhtarlığı için mahalle sakinlerinden Aybüke Çakıcı ben de varım dedi. Gece gündüz demeden ziyaretlerini sürdüren Çakıcı, "Güzelhisar Mahallesi'ne kadın eli değecek" dedi.

Köklü devlet geleneğinin ve demokrasinin mahallelerdeki temsilcileri olan muhtarlar ve adayları da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle hummalı hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesi Aydın'da da adaylar seçim çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Yaklaşık 10 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Güzelhisar Mahallesi için 40 yaşındaki Aybüke Çakıcı muhtar adaylığını açıkladı. Gününün çoğunluğunu ziyaretlere ayıran Çakıcı muhtarlık konusunda da oldukça iddialı.

Mahallesindeki kadın seçmenlerinin desteğini aldığını söyleyen Güzelhisar Mahallesi Muhtar Adayı Aybüke Çakıcı, "Yaptığım araştırmalara göre mahallemizdeki kadın seçmen oranı erkek seçmenlerden biraz daha fazla. Ben de bir kadın olarak çıktığım bu yolda kadınlardan ilgi görmek ve desteklerini hissetmek oldukça mutlu edici. Günümün birçoğunu esnaf ve ev ziyaretlerine ayırıyorum. Seçime kadar mahallemde sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağım. Güzelhisar'da değişim yapmanın zamanı geldi. Bu değişim de benle başlayacak" dedi.

Mahallesinde sağlık ocağının olmadığını kaydeden Çakıcı, "Mahallemizdeki yaşlılarımız için sağlık durumu oldukça büyük bir sorun. Sağlık ocağı için başka bir mahalleye gitmek zorunda kalıyorlar. Öncelikli olarak bu konuda gerekli kurumların kapısını çalacağım. Sonrasında da kadınlara, engellilere, çocuk ve gençlere yönelik bir kaç projemi hayata geçirmek için var gücümle çalışmak istiyorum. Mahallemizin sorunları saymakla bitmez ancak bunların üstesinden gelebileceğime inanıyorum. Çünkü bir muhtarın görevi sadece koltuğunda oturup mühür basmak değildir. Sürekli ziyaretler gerçekleştirip vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek ve gerekli mercilere en kısa sürede bildirmektir. Çünkü muhtar mahalleden biridir ki bu asla unutulmamalıdır" diye konuştu.

Mahalle sakinleri Muhtar Adayı Çakıcı'nın hem genç hem de kadın olmasınından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Aybüke hanım mahallemize geldiği günden bu yana sürekli bizlerle beraber. Sürekli esnaflarımızı ziyaret eder, ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını çözmeye çalışır. Sadece seçimden seçime ziyaret eden diğer adaylar gibi değil. Kendisinin kadın olması da büyük bir avantaj. Kendisinin sonuna kadar yanındayız ve seçimlerde de bu desteğimizi sandığa yansıtacağız" ifadelerini kullandılar.