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Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde Aydın AFAD tarafından eğitim verildi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar Yurt Müdürlüğü’ndeki Afet ve Acil Durum (AFAD) gönüllüsü öğrenci ve personellere AFAD Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından eğitim verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'ndeki Afet ve Acil Durum (AFAD) gönüllüsü öğrenci ve personellere AFAD Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından eğitim verildi.



2022 yılının İçişleri Bakanlığınca 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesi nedeniyle ülke genelinde afet farkındalık eğitimleri sürüyor. Bu çerçevede Aydın Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde de AFAD gönüllüsü öğrenci ve personele AFAD Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından eğitim verildi. AFAD personeli tarafından gönüllülere arama ve kurtarma aracını tanıtılarak çadır kurulumu gerçekleştirildi. Eğitimde ayrıca afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için planlamalar hatırlatılarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

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