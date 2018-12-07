Hababam Sınıfı, Söke'de öğrencilerle buluştu

Rıfat Ilgaz tarafından Yeşilçam'a kazandırılan ve Türk Sineması'nın efsanelerinden biri olan ‘Hababam Sınıfı'nda rol almış oyuncular, Söke'de Doğa Koleji öğrencileri ile buluştu.

Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncuları Ercan Gezmiş (Postal Rıza), Teoman Ayık (Öğrenci), Tuncay Akça (Bacaksız), Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Mehmet Çatay, Gazanfer Şener (Kikirik) Söke'de öğrencilerle buluştu, sohbet etti.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İlçe Emniyet Müdürü yalçın Şipal, Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri de katıldı. Söke Doğa Koleji öğrencileri başta olmak üzere katılımcıların keyifli anlar yaşadığı etkinlik, okul salonunda yapılırken; etkinlik Kekeç Oğlan adıyla tanına tiyatrocu Fatih Altın'ın katkılarıyla gerçekleştirildi. Sanatçıların anılarını paylaştığı sohbet sonrası sanatçılara plaket verildi.