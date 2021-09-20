İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalarken suç üstü yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalarken suç üstü yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalarken suç üstü yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timlerince yapılan çalışmalar kapsamında, ilçede haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayının şüphelisi bir şahıs suç üstü yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın T.İ. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler; üç haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı, iki kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık olmak üzere toplamda 5 olay aydınlattı. Şüpheli şahıs jandarma karakolundaki gerekli işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan T.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.