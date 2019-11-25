Habibe Gürer; “Son 11 yılda bir stadyum dolusu kadın öldürüldü”

Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği Aydın Şubesi tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla düzenlenen ortak basın toplantısında kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Toplantıya Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi Başkanı Habibe Gürer, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Aydın Şubesi Başkanı Esen Serter ile yönetim kurulu ve dernek üyeleri katıldı.

Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada görülen evrensel bir sorun olduğunu kaydeden Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şubesi Başkanı Esen Serter, “Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarları bir insanlık suçudur. Kabul edilemez, sıkı bir mücadele gerektirir. Kadına yönelik şiddet ve istismarlar konusunda kimse sessiz kalmamalı yetkili kurumlara acilen haber verilerek yardım ve destek alınmalıdır. Günümüzde kadınlar ve çocuklar fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalmakta gün geçtikçe de şiddet gören kadınların sayısı artmaktadır” dedi.

Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şubesi olarak Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü'den alınan bilgilere göre son 11 yılda Türkiye'de öldürülen kadın sayısının 2 bin 865 kişi olduğunu kaydeden Başkan Serter, “324 gün de 302 kadının öldürüldüğü yerde kadına yönelik şiddeti önleme ve mücadelenin yeterli olmadığı aşikardır. Bu mücadele çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla toplumun tüm kesimlerince ortak ve kararlı uygulamalarla sürdürülmelidir” şeklinde konuştu.

“Kadın toplumun temeli ve geleceğidir”

Kadın Hakları Koruma Derneği Aydın Şubesi Başkanı Habibe Gürer yaptığı konuşmada kadının toplumun temeli ve geleceği olduğunu kaydederek, “Toplum kadının elinde şekillenir. Kadın erkeği doğurur büyütür ama ne yazık ki bu doğurduğumuz ve büyüttüğümüz erkekler tarafından da öldürülür. Esen Başkanımızın söylediği gibi Türkiye'de son 11 yılda 2 bin 865 kadın öldürüldü. Yani bir stadyum dolu kadın öldürüldü. Maalesef bu stadyum da ki seyirciler insanlıktı. Ülkece seyrettik hepimiz. Ne yazık ki Aydın'da da durum hiç açıcı değil. Bunu nereden anlıyoruz? Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Acil İmdat Hattı'na gelen müracaatlardan anlıyoruz. Aydın'da çocuk istismarında artış var. Aydın'da kadın cinayetlerinde artış var. Mücadele etmemiz gerektiğine ve mücadelenin kazandırdığına inanıyoruz. Savaşırsak ve birlik içinde olursak kazanırız” şeklinde konuştu.