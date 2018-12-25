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Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan Başkan Çerçioğlu'na Ziyaret

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Didim Akbük Şubesi Yönetim Kurulu ile Kadın Kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Didim Akbük Şubesi Yönetim Kurulu ile Kadın Kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.


Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Didim Akbük Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Kocaoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmede vakıf yöneticileri başkan Çerçioğlu'na Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.


Kocaoğlu ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden başkan Çerçioğlu, heyete çalışmalarında başarılar diledi.

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