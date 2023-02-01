Hacıaliobası, halı sahaya kavuştu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde İncirliova'nın Hacıaliobası Mahallesi'nde yapımına başlanan halı saha gençlerin kullanımına hazır hale getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla sosyal aktivite alanlarının oluşturulması amacıyla Aydın'da da yürütülen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde İncirliova'nın Hacıaliobası Mahallesi'nde halı saha yapım işi gerçekleştirildi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonunda hayata geçirilen halı saha, tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İncirliova'da gelecek nesillerin sporla iç içe yetişmesi ve eğitimde başarılı olmaları için yapılan yatırımlara, yenileri eklenmeye devam ediyor. İncirliova Hacıaliobası Mahallesi'nde yapılan halı saha gençlerimizin hizmetine girdi” ifadelerine yer verildi.