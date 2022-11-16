Hacıfeyzullah Mahallesi'nin yolları yenileniyor

Birçok mahallede eş zamanlı olarak eskiyen yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hacıfeyzullah Mahallesi'nin üç sokağına kilit parke taşı döşüyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol yapım seferberliği farklı mahallelerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Bir yandan bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir yandan da eskiyen yolları yeniliyor. Son olarak ‘Eski Kuşadası' olarak adlandırılan bölgenin bir kısmını da içine alan Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki yollar için düğmeye basan Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler, İzci Sokak'ta yürüttükleri kilit parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlarken, Paşa Sokak'a devam ediyor. Belde Sokak'ta ise zemin söküm ve tesviye işlemi sürüyor. Kısa sürede tamamlanacak çalışmadan sonra Kuşadası yaklaşık 4 bin 500 metrekare daha yeni yola kavuşacak.