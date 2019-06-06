Haciz şoku yaşayan Kuşadası-Efes Kongre Merkezi için seferberlik

Orta Doğu'nun en büyük kongre merkezi konumundaki Kuşadası Efes Kongre merkezinin yaşanan haciz olaylarının ardından yeniden aktif hale getirilmesi için girişimler sürüyor. Kuşadası Ticaret Odası'nın başlattığı girişimin ardından, Kuşadası Kaymakamlığı'nda kongre merkezinin atıl durumdan kurtulması için toplantı yapıldı.

Bilindiği gibi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) tarafından işletilen Kuşadası'ndaki Kuşadası-Efes Kongre Merkezi'nde geçmişten kalan alacaklarla ilgili geçtiğimiz aylarda hacizler başlamıştı. Alacaklı leasing şirketi, kongre merkezinin 4 jeneratörünü haczetti. Şirket avukatlarının yanlarında getirdiği teknik personel, jeneratörleri sökerek, vinç yardımıyla kamyonlara yükleyip götürmüş ve kongre merkezi faaliyet gösteremez duruma düşmüştü. Türkiye'de kongre turizminin gelişmesi amacıyla yaptırılan ve açılışını 30 Ekim 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde yaşanan haciz olayı turizm sektörünü şaşırtmıştı.. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) ana ortak olduğu kongre merkezinin diğer ortakları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın Özel İdaresi, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Belediyesi, Liman İşletmeciliği A.Ş. ve bölgedeki bazı turizm yatırımcıları yer alıyor.

Kuşadası Ticaret Odası TOBB'dan yardım istedi

Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde yaşanan gelişmelerin ardından Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na bir yazı yazarak kongre merkezinde yaşananlar konusunda yardım istedi. Kongre merkezini anlatan bir dosyayı da Hisarcıklıoğlu'na gönderen KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, “ Kongre merkezine ticaret odası da ortağız. Böylesine önemli bir milli servetin bu halde olması hepimizi üzmektedir. TOBB'un katkılarıyla kongre merkezinin içinde bulunduğu kaostan kurtarılması ve TOBB destekli bir şirketle işletilmesi olumlu sonuçlar verecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştirak şirketi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ya da uygun görülecek başka bir şirket bünyesinde profesyonelce işletilmesi halinde hem bölgemize, hem de TOBB'a değer katacaktır “ dedi. Bunun yanında KUTO Genç Girişimçiler ve Kadın Girişimciler Kurulları da sosyal medya üzerinden harekete geçerek, Kuşadası-Efes Kongre Merkezi'nin yeniden işler hale gelmesi için kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda, “ Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulları olarak, atıl durumda bekleyen yaklaşık 500 milyon TL'lik bir yatırım olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi'ni canlandırarak, ilçe ekonomisine kazandırmak amacı ile bu platformu kurduk. Kuşadası Efes Kongre Merkezi, açıldığından bu güne zayıf organizasyonlar dışında çok aktif çalışamamıştır. Bu konu ile ilgili farkındalık oluşturmak amacı ve bilgilendirmek için Kuşadası halkının desteğine ihtiyacımız vardır. En az Kuşadası Limanı kadar önem taşıyan KOMER, yeniden Kuşadası'na kazandırılmalıdır" denildi.

Kaymakamlıkta toplantı yapıldı

Bu arada, Kuşadası Ticaret Odası'nın girişimlerinin ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında Kuşadası-Efes Kongre Merkezi'nin içinde bulunduğu durumu ele alan bir toplantı düzenlendi. Kuşadası Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Sadettin Yücel'in yanısıra, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden ile TÜRSAB temsilcileri katıldı. Toplantıda kongre merkezinin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için tüm imkanların seferber edilmesi kararı verildi.

Avrupa'nın sayılı, Orta Doğu'nun ise en büyük kongre Merkezi olan Kuşadası-Efes Kongre Merkezi'nde, 2 bin 700 kişilik büyük oditoryum, 745 kişilik alt kat oditoryum, üçe bölünebilen 800 kişilik toplantı salonu, ikiye bölünebilen 400 kişilik toplantı salonu, 33 adet 45 ila 800 kişi kapasiteye sahip komite ve küçük toplantı odaları, toplam 6 bin 500 metrekareye yaklaşan açık teras alanları ile birlikte 8 bin kişilik yemek kapasitesi, ana salonu 2 bin 780 metrekare, bağlı iki fuayesi ile toplam 4 bin 415 metrekare kapalı ve 3 bin metrekare açık alanı ile bölge ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapabilecek sergi alanı bulunuyor.