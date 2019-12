?Hadi sana bir masal anlatay?m? Erasmus projesi ba?lad?

Ayd?n Efeler Mehmet Akif Ersoy ?lkokulu'nun orta?? oldu?u Erasmus projesi kapsam?nda, proje orta?? ?lkelerden gelen ??retmen ve ??renciler Ayd?n'a gelerek faaliyette bulundu.

Avrupa Birli?i Komisyonu Erasmus Program? ve Avrupa Birli?i Ba?kanl??? AB E?itim ve Gen?lik Programlar? Ba?kanl??? taraf?ndan finanse edilen ?'Let me tell you story ?'(Hadi sana bir masal anlatay?m) isimli okul ortakl??? projesinin e?itim faaliyeti Ayd?n Efeler Mehmet Akif Ersoy ?lkokulu'nda ger?ekle?ti.

E?itim Faaliyetleri kapsam?nda, be? Avrupa ?lkesinden; Almanya, H?rvatistan, Slovanya, ?ngiltere ve Portekiz'in Maderia adas?ndan gelen 12 ??retmen ve 9 ??renciden olu?an heyet, okul proje ekibiyle birlikte toplant?, sunum ?al??malar?, ?l?e Milli E?itim M?d?rl??? ziyareti ve y?remizi ?lkemizi tan?tan k?lt?rel etkinlikler yap?larak, T?rk gelenek ve g?renekleri yak?ndan tan?malar? sa?land?. Yabanc? guruplardan gelen ??retmenler s?n?flarda ?rnek ders uygulamas? yapt? ve ??retmen ve ??rencilerin yabanc? dil kullan?m? konusunda katk? sa?land?.

Okul M?d?r? Taner Yedinci, projenin Ayd?n ve T?rkiye ad?na ?ok faydal? oldu?unu ifade ederek, bu tip okul ortakl?klar?n?n artmas?n? temenni etti. M?d?r Yedinci, son 3 y?lda 4 Erasmus Projesi kabul olan ba?ta t?m proje ekibine, ??retmenlere ve ??rencilere te?ekk?r etti.