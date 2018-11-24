Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kuşadası-Davutlar karayolu Karaova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Davutlar yönüne seyir halindeki Ümit Çil'in (20) kullandığı 09 BAA 67 plakalı motosiklet, ara sokaktan yola çıktığı öne sürülen S.Y. yönetimindeki 64 NA 826 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ümit Çil'in yanı sıra beraberinde yolcu olarak bulunan Ercan Boztilki (20) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Boztilki ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Her iki gencin cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü S.Y. emniyet güçlerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.