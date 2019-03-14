Hafız kızlar taçlandı

Nazilli Müftülüğü Kelami Yatılı Kız Kur'an Kursunda Hafızlık eğitimini tamamlayan 20 kız öğrenci düzenlenen tören ile taçlandı.

Nazilli Müftülüğü Kelami Yatılı Kız Kur'an Kursunda Hafızlık eğitimini tamamlayan 20 kız öğrenci için taç takma töreni düzenlendi. Yoğun ilginin gösterildiği tören Nazilli İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın eşi Rümeysa Alıcık, İl Müftüsü Ercan Aksu ile eşi Nurgül Aksu, İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu ve eşi Şule Topaloğlu ilçe müftümüz ve eşi, siyasi parti temsilcileri, teşkilat mensupları ve misafirler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, hafızlığın önemine vurgu yaparak “Hafızlık uzun bir zaman gerektiren ve herkese nasip olmayan bir unvandır. Bir ifadeyle bir üniversite bitirmeye denk olan manevi rütbeler den birisidir. Hafız kızlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini ve hoca hanımları tebrik ediyorum. Hafızlarımıza Kuranın ve kendilerine yüklediği bu sorumluluğun bilinci ile hayatlarını devam etmelerini diliyorum ' diye konuştu.

Hafız kızlara, ailelerine ve onları yetiştiren hocalarına teşekkür eden İl Müftüsü Ercan Aksu; “Bu gün taç giyecek olan Hafızlarımız Dünyanın en güzel çiçeğidir, Çünkü Efendimizbuyuruyor ki; Ümmetinin en şereflileri hafızlardır, Kim kuranı okur, ezberler ve gereği gibi amel ederse kendisine ve ailesine ahirette taç giydirilecektir” dedi.

Program Feyza Kaya Tob hocanın günün anlam ve önemiyle ilgili sohbet sunmasının ardından hafızların Kıraati ve sunumlarıyla devam etti. Taç Giyme Töreni sonunda Kur-an'ı Kerim tefsir cildi ve ipek eşarp İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu tarafından hafızlara hediye edilirken Kelamı Derneği üyeleri tarafından da Hafız kızlara birer adet çeyrek altın hediye edildi.