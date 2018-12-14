Hafızlar, hocalarını unutmadı

Aydın-Umurlu Mahallesi'nde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Eğitim Merkezi ve Bölge Yatılı Kur'an Kursu önünde 8 yıl önce trenin altında kalarak hayatını kaybeden hocalar için anma programı düzenlendi. Kur'an Kursu öğrencileri hocalarının ruhuna hatim okuyup dua ettiler.

Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda görev yapan Kur'an Kursu'nun Kurucu Müdürü Hafız Gazi Yıldırım ile diğer hocalar Murat Maraşlı, İzzet Yılmaz ve Nurettin Aktekin'i taşıyan otomobil 8 yıl önce mesai bitiminde Kur'an Kursu'nun önünden geçen trenin altında kalmış ve 4 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kazanın seneyi devriyesinde Kur'an Kursu'nda öğrenciler hocalarının ruhuna hatim okuyup dua ettiler.