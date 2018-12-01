Hakan Çağlar Erürker; “Esnaflarımızın yanında olacağız”

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, esnafların sorunlarını bu kez Efeler'de dinledi.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, 2019 yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarla yakın temas kurarak beklentileri dinleyen Hakan Çağlar Erürker, Aydın'ın Efeler ilçesi Çarşı esnafıyla görüştü.

Pek çok meslek kolundan sanatkâr ve esnafın kapısını çalarak misafir olan Hakan Çağlar Erürker, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Esnafların şehrin can damarı olduğunu söyleyen Hakan Çağlar Erürker, “Hemşerilerimizin beklentilerini öğrenmek adına ziyaretlerimize devam edeceğiz. Onlar bize gelmeden biz onlara gidecek, ihtiyaç ve taleplerini öğrenerek çözüme kavuşturmak için çalışacağız. Yerel yönetimlerin esnaflarımıza sahip çıkması, otopark ve altyapı gibi hizmetler konusunda duyarlılık göstermesi gerekmektedir. Hayata geçirmeyi düşündüğümüz projelerimizle Çarşı esnafımızı rahatlatmak ve ticaretin canlanmasına katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.