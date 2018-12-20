Hakan Çağlar Erürker; “Halkın içinde, Aydın'ın emrinde olacağız”

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, seçim çalışmalarına Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam etti.

AK Parti İlçe Teşkilatını ve belediyeyi ziyaret eden Hakan Çağlar Erürker, sonrasında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Erürker; “Milli Mücadele kahramanımız Yörük Ali Efe'nin; "Halkı iyidir, toprağı sever, toprağı seven insan sever. Ben orada rahat ederim" iltifatına mazhar olan Yenipazar ilçemizin siz kıymetli sakinleriyle birlikte olmaktan bahtiyarım. Sözlerime başlamadan önce Ebedi İstiratgahının bulunduğu Yenipazar'da başta Yörük Ali Efemiz başta olmak üzere cümle İstiklal Harbi Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Bu şehrin mayasında Yörük'lük var, Efelik var. Bu aziz toprakları Müslüman Türk yurdu olarak yoğuran ve mayalayan bu kültürel birikimi; hazırladığımız projelerle geleceğe taşıyacağız, yeni nesillerimizde yaşatacağız. Bu anlamda ‘sakin şehir' Yenipazar'ın gelecek planlamalarımızda özel bir yeri var. Vakti gelince siz Hemşerilerimizle paylaşacağız” dedi.

“Kökü mazide gözü atide kadim medeniyet davamızın hakkını vereceğiz” diyen Erürker, “Bunun için yollardayız. Yarının Aydın'ını inşa etmenin azmi ve gayretindeyiz. Bize Allah'ın bir lütfu olan doğal güzelliklerimize gözümüz gibi bakacağız. Eski çağlardan bize emanet tarihi eserleri koruyacağız, insanlığa tanıtacağız. Bizi biz yapan medeniyet değerlerimizi yaşatacağız, kültürel mirasımıza sımsıkı sarılacağız. Değerlerimizle büyüyeceğiz. Şeffaf ve adil Belediyecilik yapacağız. Belediyenin tasarrufunda olan her şey kamu malıdır. Herkesin hakkı vardır. Zayi olan bir kuruş yetim, garip gureba hakkıdır. Kamu malına bu titizlikle yaklaşacağız. Doğru yatırımlarla Aydınlının ortak yararına kullanacağız. Her daim halkın içinde, Aydın'ın emrinde olacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız, Aydın kazanacak” ifadelerini kullandı.