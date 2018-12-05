Hakan Çağlar Erürker; “Kadınlar yeryüzünün bereketidir”

yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ülkemizde 5 Aralık 1934'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımasıyla dünya tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Hakan Çağlar Erürker, Türkiye'nin Fransa ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığını vurguladı. Kadınların siyasete, çalışma ve sosyal hayata aktif katılımlarının daha da artırılmasının Türkiye'nin gücüne güç katacağını kaydeden Erürker, sözlerine şöyle devam etti: “Kadınlar yeryüzünün bereketidir. Kadınların siyasete, çalışma ve sosyal hayata aktif katılımlarının daha da artırılması Ülkemizin gücüne güç katacaktır. Kadının toplumdaki yeri, hak ve özgürlüklerle birlikte aynı zamanda o toplumun üretkenlik ve yenilikçilik seviyesini gösterir. Bu hususta bir hakkı da teslim etmek gerekir. Kadınların siyasal ve kamusal hayata katılımı noktasında büyük oranda ayrımcılığa son veren ve ileri demokratik uygulamaları hayata geçiren parti, AK Parti'dir. Anayasamızda yer alan Kadınlara ‘pozitif ayrımcılık' tanınması yönündeki değişiklikler AK Parti döneminde yapılmıştır. Kadınlarımız lehine yapılacak düzenlemelerin ‘eşitlik ilkesine' aykırı olmayacağı ‘Anayasal Güvence' altına alınmıştır.

Bugün toplumsal hayatın her alanında başarılara imza atan kadınlarımızın emeklerinin sonuçlarından gelecek kuşaklar istifade edecek, yarının kadınları, bugünkünden çok daha girişimci ve başarılı olacaktır.

Bu anlamlı günde Kadınlarımızın siyasete ve kamusal hayata katılımı noktasında teşvik edici uygulamaların daha da artırılması ve her türlü ayrımcılık ile şiddetin son bulması temennisiyle; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününü ve Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 84. yıldönümünü kutluyorum”