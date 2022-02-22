Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı

Aydın'da bitkin halde bulunan ve Hakkı Bulut'un şarkısını dinleyince sakinleşen yaralı şahin ile birlikte toplam 3 şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince doğaya salındı.

Aydın'da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaban hayatını ve yaban hayvanlarını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılın içerisinde toplam 27 yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi işbirliği ile tedavileri yapılan ve iyileşen yaban hayvanları yeniden doğaya kazandırılırken bu kapsamda yaralı halde bulunan ve iyileşen 3 şahin de doğaya salınırken tekrar özgürlüğe kanat çırptı.

Yeniden doğaya salınan şahinlerden bir tanesi ise ülke genelinde fenomen olan Hakkı Bulut hayranı şahin oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında Nazilli'de bir vatandaşın bitkin halde tilkilerden kaçarken kurtardığı ve dinlettiği Hakkı Bulut şarkısı ile sakinleşen yaralı şahin, ülke genelinde adeta fenomen olmuştu. Hakkı Bulut hayranı şahin olarak tanınan şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Ali Egemen İşcan tarafından doğaya salındı. Salınımı yapılan şahinler yeniden kanat çırparak özgürlüğe uçarken, bir süre sonra gözden kayboldu.

Fenomen şahinin tamamen iyileşerek doğaya salındığını ifade eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Ali Egemen İşcan; “Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı sonucu teslim aldığımız yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarını Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrasında doğaya salımlarını gerçekleştirdik. Bu anlamda hem duyarlı vatandaşlarımıza hem de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz salımlarda 3 adet şahinimizi doğaya kazandırdık. 2022 yılı içerisinde toplamda 27 adet yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirdik” dedi.