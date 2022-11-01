Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya takıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkına 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde yapılan operasyonda 5 farklı suçtan aranan ve farklı suçtan hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.