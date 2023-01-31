İhlas Haber Ajansı

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Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya takıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli suçlardan aranan ve hakkında toplamda 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli suçlardan aranan ve hakkında toplamda 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' ile 'yalan tanıklık' suçlarında aranan ve hakkında toplam 13 yıl 38 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. isimli şahıs, ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan hakkında toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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