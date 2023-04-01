İhlas Haber Ajansı

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Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın İL Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 13 yıl 9 ay 36 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan araması bulunan ve hakkında toplam 13 yıl 9 ay 36 gün hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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