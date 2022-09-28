Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. isimli şahıs Akbük Mahallesi'nde saklandığı inşaatta yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.Ç. tutuklanarak Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.