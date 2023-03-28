Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 'kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 12 yıl 9 ay ve 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ş. isimli şahıs İncirliova ilçesinde Jandarma ve Suç Araştırma Timleri ve asayiş ekiplerinin ortak çalışması ile kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.