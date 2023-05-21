Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre; Söke ilçesinde 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan araması bulunan ve hakkında 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan V.Ç. ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, Kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan araması bulunan ve hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.K. ile Çine ilçesinde 'açıkta yerde bırakılan eşya hakkında hırsızlık ve büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçlarından araması bulunan ve hakkında toplam 16 yıl 30 gün hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.