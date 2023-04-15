İhlas Haber Ajansı

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Hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 20 yıl 5 ay hapis hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 20 yıl 5 ay hapis hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Yamalak Mahallesi'nde 'bina içerinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında toplam 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.B.Aç isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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