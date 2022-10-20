İhlas Haber Ajansı

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Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 55 adet suç kaydı ve 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 55 adet suç kaydı ve 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Kirazlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 55 adet suç kaydı ile Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 10 adet arama kaydı ve 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen D.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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