İhlas Haber Ajansı

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Hakkında 23 yıl hapis cezası olan şahıs, Söke'de yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında 23 yıl 3 ay hapis cezası bulunan aranan şahıs, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 23 yıl 3 ay hapis cezası bulunan aranan şahıs, jandarma ekiplerinden kaçamadı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarında hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçlarından aranan ve hakkında toplam 23 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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