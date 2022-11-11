Hakkında 28 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Alangüllü Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 'Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek' suçundan aranan ve hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.