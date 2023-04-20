İhlas Haber Ajansı

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Hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.



Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan H.Ç.'nin Yeni Mahalle'deki bir adreste saklandığı istihbaratını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şahsın saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler; yağma ve cezaevi firarı suçlarından hapis cezası bulunan H.Ç.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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