İhlas Haber Ajansı

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Hakkında 35 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 35 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 35 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ortakçı Mahallesi'nde 'kasten öldürme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından aranan ve hakkında toplam 35 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.Y. isimli JASAT ekiplerince şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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