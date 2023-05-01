İhlas Haber Ajansı

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Hakkında 39 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında çeşitli suçlardan toplamda 39 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekleyen ekipler, Nazilli ilçesinde 'kasten öldürme, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak ve ateşli silah mermisi bulundurmak suçlarından hakkında toplamda 39 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.E. isimli şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan S.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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