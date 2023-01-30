Hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı

Aydın'da aralarında 12 ayrı dosyadan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da bulunduğu 220 kişi polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 1-30 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde haklarında farklı suçlardan mahkemelerce yakalama emri ile aranan 220 şahıs polis ekiplerine takıldı.

12 ayrı dosyadan aranıyordu

10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahıslardan; hırsızlık ve güveni kötüye kullanmak suçlarından 12 ayrı dosyadan 40 yıl 3 ay 50 gün hapis cezası ile aranan B.A., hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.O., hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan A.M., rüşvet vermek suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan N.Ö., uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan A.E. düzenlenen çalışmalar çerçevesinde yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 56 şahıs cezaevine teslim edilirken, 164 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.