Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Söke'de yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde 'zimmet' suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.