İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkında hapis cezası bulunan firari Germencik'te yakalandı

Aydın’da 4 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'da 4 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Ömerli Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan M.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.