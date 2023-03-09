Hakkında hapis cezası bulunan firari, İncirliova'da yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde cinsel saldırı suçundan hakkında 14 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesinde “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan araması bulunan ve hakkında toplam 14 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.