İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkında hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde hakkında 23 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan şüpheli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hakkında 23 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan şüpheli şahıs jandarma tarafından yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesinde “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından araması bulunan ve hakkında 23 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan kaba üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevin e gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.