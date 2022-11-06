İhlas Haber Ajansı

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Hakkında hapis cezası bulunan şahıs Söke'de yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesinde “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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