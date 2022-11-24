İhlas Haber Ajansı

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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ’kasten yaralama’ suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Sarıkemer Mahallesi'nde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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