Haklarında hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, İncirliova ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan araması bulunan ve hakkında 12 yıl 6 ay 3 gün hapis cezası bulunan B.E ile, Söke ilçesinde 'dolandırıcılık' suçundan araması bulunan ve hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan M.U. isimli şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.