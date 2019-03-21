Hakverdi; “Kendisini CHP'nin önüne koyanlara hanımları bile oy vermeyecek”

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Hakverdi, CHP'den aday gösterilmeyince istifa eden başkanlara; “Kendilerini partinin önüne koyup, şahsi çıkarları için hareket edenlere hanımları bile oy vermeyecektir” dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Hakverdi ile CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP'den aday gösterilmeyince istifa edip başka partiden aday olan isimleri sert bir dille eleştirdi.

Bu isimlerden birisi olan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın son günlerde CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında açıklamalar yaptığını savunan Çankır, “Mesut Bey, artık bu partinin mensubu değildir. DP'de siyaset yapıyor. Bu binada il başkanlığı yapmıştır. Şu anda bu binada fotoğrafı da yoktur artık. CHP'de siyaset yapan, Nazilli'nin dağ köyündeki delegemiz de Cumhuriyet sevdasıyla siyaset yapar. Koşullar ne olursa olsun hiçbir beklenti içinde olmadan, yıllardan beri iktidara gelmemesine rağmen onca baskıya rağmen inancıyla siyaset yapar. Altı okun altında siyaset yapar. Ama bu partide milletvekilliği ve belediye başkanlığı lütfedilmiş bir arkadaşın bir dönem başka arkadaş aday olduğunda aldığı tavır gösteriyor ki, demek ki kendisi bu partide ideolojik tavır içinde değilmiş. Özakcan, hiçbir CHP'liden oy alamayacaktır” dedi.

CHP'den istifa ederek başka partilerden aday olan belediye başkanlarını eleştiren Ali Haydar Hakverdi ise, şöyle konuştu: “Hiç kimse vazgeçilmez değil. Hiç kimse bu partiden de büyük değil. Asıl olan kurumsallık. Tam da şu noktada Ahmet bugün belediye başkanı olur, yarın Mehmet olur. Partilerde isimler hep değişir ama partinin kurumsal kimliği kalır. Burada bazı arkadaşlar kendilerini, şahıslarını partinin önüne ve üstüne koydukları için, partinin ve dolaylı olarak ülkenin çıkarlarını hiçe sayıp kendi bireysel hırslarını öne çıkardıkları için, seçimlerin başa baş olduğu yerlerde özellikle farklı bir adaylık yarışına girmeleri onların bireysel hırslarından başka bir şey değildir. Söz konusu belediye başkan adaylarına halkımız prim vermeyecektir. İddia ediyorum, kendi hanımların dahi oy alamayacaklar”