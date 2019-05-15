Halis Amca, İngiliz Kelly Barbara Devlin'in karaciğeri ile hayata tutundu

Marmaris'te tatil yaptığı otelde kalp krizi geçiren İngiliz kadın Kelly Barbara Devlin'in Karaciğeri Aydın'da 57 yaşındaki Halis Mayakan'a nakledildi. 5 günlük uyum sürecini başarı ile tamamlayan Halis Mayakan 40 yaşındaki İngiliz Kelly Barbara Devlin'in karaciğeri ile sağlığına kavuştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki İngiliz kadın turistin organları yakınları tarafından bağışlanmıştı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Karaciğer Nakil Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Erdem Barış Cartı öncülüğündeki Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi M. Gökhan Ünsal, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Varlık Erel, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Selman Özkan'dan oluşan ekip operasyonu gerçekleştirdi. Altı buçuk saat süren başarılı bir operasyonun ardından İngiliz kadının bağışlanan karaciğeri Halis Mayakan'a nakledildi. Karaciğer nakliyle hayata tutunan Mayakan, “Doktorlar iyi olmam için elinden geleni yaptı. Allah'a şükür şimdi iyiyim. Başta İngiliz turist olmak üzere bütün doktorlarıma teşekkür ederim” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Erdem Barış Cartı bir turistin organlarının bağışlanmasının takdir edilecek bir davranış olduğunu vurgulayarak, "Yurdumuz insanına da örnek olmasını temenni ediyorum. Nakil yapılan hastamız gibi siroz olan birçok hastamız var. Bunun için de organ bağışının daha fazla artmasını istiyoruz." dedi.

Geçen yıl 10 organ nakli gerçekleştirdiklerini ifade eden Cartı, “Bu yıl bu üçüncü naklimiz. Ege Bölgesi'nde 500'e yakın siroz nedeniyle son dönem olan hastamız var. Ortalama yılda kadavradan yapılan nakil sayısı altmış civarında. İnşallah organ bağışı yapan sayısı artarsa sağlığına kavuşan vatandaşımızın sayısı da artacak” sözleriyle organ naklinin önemine vurgu yaptı.