Halk Ege Et vatandaşlardan ilgi görmeye devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Halk Ege Et üreticilerin ürünlerini reyonlarında yer verip onların daha fazla kazanmasını sağlarken diğer taraftan da tüketicilere ekonomik, kaliteli, hijyenik ve sağlıklı ürünler sunuyor.

Üreticinin de tüketicinin de memnuniyetinin üst seviyede tutulduğu Halk Ege Et'in Aydın ve İzmir'deki marketlerinden alışveriş yapan vatandaşlar verilen hizmetten oldukça memnun. Aydın'ın ilçelerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle İzmir'e de uzanan Halk Ege Et'in Didim Çamlık şubesinden alışveriş yapan Bekir Erol Kılıç, “Güvenilir bulduğum için et, peynir, süt ürünlerini temin etmek için sık sık geliyorum. Şahsen çok memnunum” ifadelerini kullanırken aynı şubeden alışveriş yapan ressam Emel Ergen atölyesinin de evininde şubeye çok yakın olduğunu söyleyip “Asıl yerleşimim Ankara'da, ama bu beslenme olanağını ayağımıza getirdiği için Özlem Hanım nedeniyle Aydınlı oldum. Buradaki beslenme halimi hiçbir yerde bulamıyorum. Bu nedenle Didim'de ikamet ediyorum. Özellikle çalışanlar ailemizin bir ferdi gibi, bize ne tür et yeneceğini öğrettiler” şeklinde konuştu. Elmas Polat ise “Güveniyorum, devamlı geliyorum, burasının müşterisiyim. Başka yerden kesinlikle et almam. İstanbul'dan buraya geldim, iki de gelmişim, Özlem Çerçioğlu'nun hizmetini görmek bana da şereftir, onunla gurur duyuyorum” dedi.

"Ürünler temiz ve güvenilir"

Didim şubesinden alışveriş yapan Gökhan Gök şubenin açıldığı günden bu yana alışverişini Halk Ege Et'ten yaptığını söyleyip, “Fiyatların makul olması birinci etken; ürünleri temiz ve güvenilir. Ege Et'i tercih ediyorum, Didim'e açılması çok iyi oldu. Haftada iki-üç kez geliyorum. Halkçı bir uygulama. Küçük çaplı kooperatif ürünlerinin halka ulaşması çok kolay değil. Bunların pazarlaması, nakliyesi, lojistik desteği gibi işlerden dolayı ürünlerini pazarlamakta zorlanıyorlar. Bunun gibi, belediyelerin desteğiyle daha fazla halka ulaşıyor. Onların üretim yerlerine gidip alamadığımız için maalesef dayanışmadan uzak kalıyorduk, bu şekilde daha ulaşılabilir oluyor” ifadelerini kullandı.

Kadın kooperatifleri için bulunmaz bir nimet

Halk Ege Et'in İzmir şubesinden alışveriş yapan, kendisinin bir sağlıkçı olduğunu ve evin alışverişlerini kendisinin yaptığını hatırlatan Banu Gümüştaş, “Bütün ürünlerinden çok memnunum. Emin olmasan gelmem. Kadın kooperatifçiliğine verilen bu değer kadınlar için bulunmaz bir nimet diye düşünüyorum. Kadınları hayata sokuyor ve maddiyat açısından cepleri doluyor. Vatandaşa da hizmet oluyor, sonuna kadar destekliyorum” dedi. Yadigar Togar ise, “Etleri lezzetli, temiz ve uygun fiyatlı olduğu için Halk Ege Et'i tercih ettim. Geldiğimde güleryüzle karşılanıyorum. Bu sebeplerle alışverişimizi buradan yapıyoruz. Açıldığı günden bu yana geliyorum. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, her gelen memnun oluyor. Pandemide etimizi buradan alalım diye hiç üşenmeden, yorulmadan dışarıda sırada bekliyorduk” şeklinde konuştu. İzmir'de daha fazla şube açılmasını istediğini söyleyen Togar, Halk Ege Et'ten alışveriş yapabilmek için 20 dakikalık yolculuk yaptığının altını çizip “Çok memnunum, daha uzak olsa yine gelirim; çünkü çok memnunum” dedi.

"Gözümüz kapalı güvenerek alışveriş yapıyoruz"

Aydın'daki Mimar Sinan şubesinden alışveriş yapan Hüseyin Turgut, Halk Ege Et'te et ürünlerini bazen de süt ve süt ürünlerini tercih ettiğini belirtirken, “Halk Ege Et sosyal belediyecilik adına iyi bir hizmet. Özellikle gıda konusunda alım gücü düşük insanlar için fevkalade yerinde bir belediyecilik ve kamu hizmeti olarak görüyorum. Çağdaş belediyeciliğin gereği bunlar. Bu şehirde yaşayan birisi olarak bunu fark edip yapanlara teşekkür ediyoruz tabii ki. Bir taraftan da küçük esnafa dezavantaj vermeyecek bir dengeyi gözetmek lazım. Buradaki hizmeti de dengeyi gözeterek yapılan bir hizmet olarak görüyorum. Ayrıca personelden çok memnunuz. Hijyen noktasında şimdiye kadar hiç problem görmedim. Çalışanlar hep güler yüzlü ve tüketici odaklı çalışıyorlar. Gözümüz kapalı güvenerek alışveriş yapıyoruz” ifadelerini kullandı.